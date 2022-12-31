Получилась своеобразная цепочка длиной в тысячелетия.

Не секрет, что игры демонстрируют не только вымышленные вселенные, но и разные исторические периоды. И это касается не только стратегий: есть десятки проектов, которые основаны на реальных событиях. Из относительно недавнего можно вспомнить Expeditions: Rome и A Plague Tale: Requiem. Конечно, в таких играх всегда есть доля вымысла, но антураж они передают правдоподобно. Энтузиаст под псевдонимом ucankabak решил воспользоваться упомянутыми проектами и с их помощью изобразить становление и развитие человечества

Пользователь опубликовал на форуме Reddit изображение с линией, разделенной на периоды. Возле последних стоят игры, которые соответствуют определенной исторической эпохи. В начале пути расположились Ancestors: The Humankind Odyssey и Far Cry Primal. Первая посвящена эволюции из обезьяны в человека, а вторая — приключениям в каменном веке.

Затем идут несколько частей Assassin's Creed и малоизвестный боевик Ryse: Son of Rome. Эти проекты демонстрируют Античность, эпоху Римской империи и раннее Средневековье.

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После них следуют Ghost of Tsushima, A Plague Tale: Innocence и Kingdom Come: Deliverance. А далее эстафету снова перехватывают Assassin's Creed, причем сразу шесть частей — от второй до Syndicate времен викторианской Англии.

Закрывает XIX век Red Dead Redemption 2, а ХХ характеризуют первая и третья Mafia, между которыми разместилась The Saboteur. Выбор последней выглядит немного странно, ведь проектов о Второй мировой войне более чем достаточно.

Современному периоду истории соответствуют GTA V и Yakuza 0. А вот далее ucankabak решил спрогнозировать, как будет развиваться человечество. Он добавил на свою карту Detroit: Become Human и Cyberpunk 2077. Итоговым "аккордом" стала Horizon Zero Dawn о технологическом апокалипсисе и возвращении людей к первобытному способу жизни. Остается надеяться, что сценарий ucankabak как минимум до конца не оправдается.

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