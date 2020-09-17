В ближайшие 5 лет организация UPEA планирует создать инфраструктуру и привлечь в страну $100 млн инвестиций.

Сегодня, 17 сентября, предприниматель и основатель киберспортивного клуба NAVI Александр Кохановский представил UPEA – Украинскую Профессиональную Киберспортивную Ассоциацию, а также поделился планами по развитию киберспорта в стране.

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По словам Кохановского, Украина входит в топ-10 лидирующих стран по киберспорту.

"В Украине киберспортивная аудитория составляет порядка 2 миллионов человек. Основная аудитория – это мужчины от 16 до 36 лет. Это хоть и не большая аудитория, но мы славимся на весь мир своими киберспортивными компаниями. Это одна из самых успешных киберспортивных команд на планете – NAVI. Турнирный оператор Starladder, турнирная платформа WePlay и студия трансляций Maincast", – отметил Кохановский.

Впрочем, несмотря на достижения отдельных организаций, Украина рискует потерять свои позиции в мире киберспорта из-за неразвитой инфраструктуры в самой стране и отсутствии хорошей подготовки для будущих киберспортсменов.

Поэтому своей целью UPEA поставила реализацию в ближайшие 5 лет важных инфраструктурных и социальных проектов.

Инфраструктурные проекты:

Построить 20 современных компьютерных клубов в крупнейших городах страны;

Построить в Украине современную многофункциональную киберспортивную арену. В ее строительство будет вложено от $20 до $40 млн;

Построить первый в мире киберспортивный отель. Он будет создан на базе гостиницы «Днепр», которая уже выкуплена для этих целей за $42 млн.

"Деньги за "Днепр" мы уже выплатили, осталось получить акции", – подчеркнул Кохановский.

На базе отеля "Днепр" будет построен Esports Ready Hotel. В реконструкцию Ассоциация планирует вложить $20 млн.

На организацию социальных инициатив, научных и образовательных проектов, а также на проведение в Украине турниров UPEA планирует тратить ежегодно $1-1,5 млн.

"Наша задача попасть в топ-5 стран с наиболее развитой киберспортивной экосистемой. Встать в один ряд с США, Южной Кореей и Китаем”, — отметил председатель правления UPEA, Александр Кохановский.

Чтобы достигнуть таких результатов, нужно не только реализовать инфраструктурные проекты, но и объединить любителей, профессионалов и государство.

Социальные проекты UPEA:

Привлечение к киберспорту военнослужащих и участников боевых действий в реабилитационных целях;

Привлечение пожилых людей и людей с инвалидностью для изучения положительного влияния игр;

Как отметил Кохановский, проекты UPEA помогут в течение ближайших 5 лет реализовать ряд важнейших задач — от увеличения популярности киберспортивных команд и турниров до привлечения инвестиций в страну.

Киберспорт в мире занял уверенные позиции и уже может соревноваться в популярности с традиционными видами спорта.

"Топовые киберспортивные турниры уже стали более популярными и просматриваемыми, чем спортивные турниры. Финал по League of Legends смотрело почти в два раза больше зрителей, чем финал NBA. Призовой фонд главного турнира по Dota 2 – The International в 2019 году составил $34 млн", – отметил Кохановский.

По словам председателя правления UPEA, все эти действия Ассоциации смогут оказать позитивное влияние не только на киберспортивную индустрию в Украине, но и на экономику страны в целом.

Как развитие киберспорта в Украине повлияет на экономику:

Новые рабочие места;

Увеличение прямых иностранных инвестиций;

Развитие инновационной экономики;

Прямые и косвенные поступления в бюджет благодаря туризму;

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Автор: Сергей Коршунов