Энтузиаст Кольт Иствуд разобрал улучшения движка Creation Engine 2.

Еще до полноценной демонстрации Starfield разработчики из Bethesda Game Studios сообщили, что в основе игры лежит Creation Engine 2 — новая итерация старого движка. Его улучшали для каждого проекта, но именно для космической RPG технологию значительно переработали. Это касается анимаций, искусственного интеллекта, физики и прочих аспектов. Заявления создателей Starfield решил проверить блогер Кольт Иствуд. Энтузиаст проанализировал недавнюю демонстрацию игры и рассказал, в чем она действительно превосходит The Elder Scrolls V: Skyrim и Fallout 4.

Предыдущие проекты Bethesda, которые создавались на первой версии Creation Engine, часто становились поводом для шуток из-за грубых анимаций и отрешенного взгляда персонажей во время разговора с главным героем. В Starfield разработчики постарались избавиться от этих изъянов. Они сделали движения NPC более плавными и соединили их с процедурно сгенерированными анимациями губ. Благодаря такому решению персонажи выглядят более живыми во время диалогов, хотя старые изъяны по-прежнему проскакивают.

В работе искусственного интеллекта неигровых персонажей тоже заметны улучшения. Маршруты NPC стали более разнообразными и не настолько очевидными, как в Skyrim и Fallout 4. А еще жители городов и поселений реагируют на окружающие события и взаимодействуют с окружением. Это должно добавить динамики и жизни в густонаселенные локации.

Иствуд предполагает, что улучшения в Creation Engine 2 отразятся и на процедурной генерации бесконечных заданий. Такие были как в Skyrim, так и в Fallout 4, а отличилась они жутким однообразием. Starfield должна выйти вперед в этом аспекте, но вряд ли такие квесты составят конкуренцию вручную сконструированным миссиям.

Starfield — основные подробности

События игры разворачиваются в XXIV веке. Пользователи в роли членов организации "Созвездие" будут искать сведения об артефактах, в которых скрыты тайны вселенной.

Геймплей Starfield включает перестрелки, прокачку, сбор ресурсов, создание предметов и выполнение заданий. Важной частью также будет исследование космоса. Пользователи смогут посетить более десяти тысяч планет и сражаться с врагами на просторах вселенной.

В проекте реализовали построение баз и создание собственного судна из разнообразных элементов.

Starfield выйдет на ПК, Xbox Series X и Series S.

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