В ролике показываются опасности и невзгоды, с которыми предстоит столкнуться главным героям.

Asobo Studio и Focus Entertainment выпустили трейлер A Plague Tale: Requiem в честь релиза игры. Драматический ролик посвятили проблемам главных героев и опасностям, с которыми им предстоит столкнуться.

Видео начинается с разговора Амиции и Луки. Девушка рассказывает, что после событий A Plague Tale: Innocence ее брат Гуго сильно беспокоился. Он не хотел возникновения чумы в новом регионе Франции, куда приехали главные герои.

После месяцев в пути Амиция пыталась успокоить брата, мол, все осталось в прошлом. Однако события повторились: протагонистам вновь пришлось столкнуться с полчищами крыс, враждебными солдатами и смертями. Опасностей стало еще больше, но и Амиция повзрослела. Теперь девушка более жестко расправляется с врагами, что демонстрируется в трейлере.

Напомним, западные критики уже успели оценить A Plague Tale: Requiem. Приключенческий экшен с элементами стелса получил от 76 до 86 баллов в зависимости от платформы. В Steam игра имеет 80% положительных отзывов из 228 общих.

A Plague Tale: Requiem — основные подробности

События в сиквеле развиваются после истории Innocence. Главные герои отправились в южные регионы Франции, но из-за болезни Гуго им снова пришлось выживать посреди чумы.

Основная цель в Requiem — поиски загадочного острова. По пути Амиции предстоит сражаться с вражескими солдатами и узнать тайну родового проклятия.

Геймплей во второй части улучшили и обогатили новыми механиками. Например, у Амиции появилось больше приспособлений для отвлечения внимания и устранения противников. Гуго получил свою роль в бою — он умеет сканировать местность с помощью крыс и показывать расположение врагов.

A Plague Tale: Requiem вышла 18 октября 2022 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X, Series S и Nintendo Switch (облачная версия).

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