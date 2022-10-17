Журналистам игра понравилась, хотя без разгромных рецензий не обошлось.

Сегодня, 17 октября, спал запрет на публикацию обзоров A Plague Tale: Requiem. Приключенческий экшен с элементами стелса понравился подавляющему большинству рецензентов. Однако некоторые критики разгромили игру, поставив низкие оценки.

На Metacritic версии A Plague Tale: Requiem для PS5 и Xbox Series X получили 84 и 86 баллов после 37 и 10 рецензий соответственно. На ПК проект имеет 76 баллов на основе 12 обзоров.

Журналисты похвалили приключенческий экшен за сюжет, персонажей, визуальную составляющую и некоторые геймплейные элементы. А вот отдельные критики хорошенько "проехались" по боевой системе A Plague Tale: Requiem и технической реализации. Выдержки из рецензий нескольких изданий присутствуют ниже.

Видео дня

Player 2 (100 из 100): "A Plague Tale: Requiem развивает все аспекты оригинала. Это крепкая однопользовательская игра, подобные которой редко встречаются в наши дни. Полная напряжения, приятных головоломок и яростных вспышек боя, она служит сильным продолжением и увлекательным повествованием в своей нише".

XboxEra (7 из 10): "В игре есть много хорошего. Повествование, головоломки, бои и новые игровые механики создают интересный и стоящий опыт, но увеличенная продолжительность игры не нужна и создает ощущение, что сюжет затянут до предела".

VGC (2 из 5): "A Plague Tale: Requiem — это иногда захватывающее приключение, утяжеленное плохим техническим исполнением и простым, разочаровывающим и повторяющимся геймплеем".

A Plague Tale: Requiem — основные подробности

События в сиквеле развиваются после истории Innocence. Главные герои отправились в южные регионы Франции, но из-за болезни Гуго им снова пришлось выживать посреди чумы.

Основная цель в Requiem — поиски загадочного острова. По пути Амиции предстоит сражаться с вражескими солдатами и узнать тайну родового проклятия.

Геймплей во второй части улучшили и обогатили новыми механиками. Например, у Амиции появилось больше приспособлений для отвлечения внимания и устранения противников. Гуго получил свою роль в бою — он умеет сканировать местность с помощью крыс и показывать расположение врагов.

A Plague Tale: Requiem выйдет 18 октября 2022 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X, Series S и Nintendo Switch (облачная версия).

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