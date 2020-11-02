Новинка получила необычный модуль камер и стилизованный интерфейс.

Компания OnePlus представила лимитированную версию смартфона OnePlus 8T в стиле предстоящего экшена от создателей «Ведьмака» – Cyberpunk 2077. Устройство предназначено в первую очередь для китайского рынка.

Трейлер OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition

Новинка получила необычный модуль камер, а также уникальную оболочку OxygenOS. Интерфейс, визуальные эффекты и звуки в смартфоне стилизованы под Cyberpunk 2077. По части других характеристик лимитированная версия не будет уступать флагману.

Основные характеристики OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition:

Процессор – Snapdragon 865;

Накопитель – 256 ГБ;

Оперативная память –12 ГБ;

Основная камера – 48 мегапикселей;

Фронтальная камера – 16 мегапикселей;

Аккумулятор – 4500 мА/ч;

В Китае смартфон поступит в продажу 11 ноября по цене в $600. О запуске продаж в других странах компания не сообщила.

Лимитированная версия OnePlus 8T должна была выйти незадолго до релиза Cyberpunk 2077. Однако недавно студия CD Projekt RED отложила выпуск игры на 10 декабря.

Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 – это игра в жанре action/RPG с видом от первого лица, созданная по мотивам настольной игры "Киберпанк 2020". Игру разрабатывает студия CD Projekt RED, которая до этого выпустила хитовый фэнтези-блокбастер The Witcher 3: Wild Hunt.

Сюжет сконцентрируется вокруг персонажа по имени Ви, который живет в городе будущего – Найт-Сити.

Игра выйдет на PS4, Xbox One и ПК. Позже разработчики выпустят бесплатное обновление игры для консолей нового поколения.

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Автор: Сергей Коршунов