Представлен смартфон OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition / скриншот из трейлера

Компания OnePlus представила лимитированную версию смартфона OnePlus 8T в стиле предстоящего экшена от создателей «Ведьмака» – Cyberpunk 2077. Устройство предназначено в первую очередь для китайского рынка.

Трейлер OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition

Новинка получила необычный модуль камер, а также уникальную оболочку OxygenOS. Интерфейс, визуальные эффекты и звуки в смартфоне стилизованы под Cyberpunk 2077. По части других характеристик лимитированная версия не будет уступать флагману.

Основные характеристики OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition:

  • Процессор – Snapdragon 865;
  • Накопитель – 256 ГБ;
  • Оперативная память –12 ГБ;
  • Основная камера – 48 мегапикселей;
  • Фронтальная камера – 16 мегапикселей;
  • Аккумулятор – 4500 мА/ч;

В Китае смартфон поступит в продажу 11 ноября по цене в $600. О запуске продаж в других странах компания не сообщила.

Распаковка смартфона / фото twitter.com/Snowcharles

Лимитированная версия OnePlus 8T должна была выйти незадолго до релиза Cyberpunk 2077. Однако недавно студия CD Projekt RED отложила выпуск игры на 10 декабря.

Cyberpunk 2077

  • Cyberpunk 2077 – это игра в жанре action/RPG с видом от первого лица, созданная по мотивам настольной игры "Киберпанк 2020". Игру разрабатывает студия CD Projekt RED, которая до этого выпустила хитовый фэнтези-блокбастер The Witcher 3: Wild Hunt.
  • Сюжет сконцентрируется вокруг персонажа по имени Ви, который живет в городе будущего – Найт-Сити.
  • Игра выйдет на PS4, Xbox One и ПК. Позже разработчики выпустят бесплатное обновление игры для консолей нового поколения.

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Автор: Сергей Коршунов