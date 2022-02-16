Для запуска игры понадобится как минимум 12 Гбайт оперативной памяти.

FromSoftware опубликовала финальные системные требования Elden Ring — нового ролевого экшена, который создавался в сотрудничестве с автором цикла "Песнь льда и пламени" Джорджем Мартином. Ранее японская студия выложила минимальные параметры в Steam, но потом их удалила. Тогда многие пользователи подумали, что произошла ошибка, но ничего подобного. Минимальные системные требования аналогичны тем, которые ранее опубликовали в сервисе Valve. Просто к ним добавили рекомендуемые характеристики.

Для запуска игры с низкими настройками будет достаточно "народной" видеокарты GTX 1060. Этот графический процессор по-прежнему занимает первое место по количеству владельцев в Steam. ЦП понадобится уровня i5-8400, а оперативной памяти нужно не меньше 12 Гбайт. Почему так много, пока непонятно. В рекомендуемых параметрах присутствует более мощное "железо", но флагманские видеокарты текущего поколения игрокам не потребуются.

Минимальные системные требования:

ОС: Windows 10;

процессор: Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 3 3300X;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 на 3 Гбайт или AMD Radeon RX 580 на 4 Гбайт;

оперативная память: 12 Гбайт;

DirectX: версии 12;

место на накопителе: 60 Гбайт.

Рекомендуемые системные требования:

ОС: Windows 10, Windows 11;

процессор: Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 5 3600X;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 на 8 Гбайт или AMD Radeon RX Vega 56 на 8 Гбайт;

оперативная память: 16 Гбайт;

DirectX: версии 12;

место на накопителе: 60 Гбайт.

Elden Ring — основные подробности

Elden Ring — это самая большая игра FromSoftware. В ней будет бесшовный открытый мир, динамическая система погодных условий и смена времени суток.

Путешествовать по локациям игры можно верхом на лошади.

Пользователи должны создать персонажа и прокачать его под собственный стиль боя.

В стычках можно применять разнообразное оружие, магию и другие навыки.

Кроме обычных поединков, в игре будут элементы скрытного прохождения.

Предварительные заказы проекта уже открыты. В Steam цена составляет 799 гривен.

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