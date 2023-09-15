Дополнение про Аду Вонг для ремейка Resident Evil 4 выйдет уже 21 сентября.

Японский разработчик Capcom анонсировал большое сюжетное дополнение для ремейка культовой игры Resident Evil 4, слухи о котором ходили уже давно. Оно будет посвящено приключениям Ады Вонг и выйдет уже 21 сентября на ПК и консолях.

Аддон Separate Ways позволит увидеть историю со стороны второго персонажа, формируя полную картину событий, произошедших в испанской деревне, жители которой заражены опасным паразитом. Одним из второстепенных персонажей расширения станет Альберт Вескер.

Вместе с дополнением выйдет бесплатное обновление для режима "Наемники", которое добавит в качестве игровых персонажей Аду Вонг и Вескера. Вдобавок разработчики подтвердили, что релиз VR-режима для основной кампании RE 4 Remake состоится этой зимой.

Трейлер дополнения Separate Ways для Resident Evil 4

Ремейк Resident Evil 4 – основные подробности

Ремейк игры 18-летней давности стал одной из высоко оцененных видеоигр 2023 года. На агрегаторе оценок Metacritic средний балл игры составляет 94 балла.

Стоит отметить, что это полноценный ремейк, а не поверхностный ремастер. Он предлагает абсолютно новую графику и усовершенствованный игровой процесс. Разработчики также добавили новые локации и расширили старые.

Еще один значительный апгрейд – в ремейке характер Эшли был полностью переработан, появилось множество различных взаимодействий Леона с ней; теперь она не обуза для игроков, а полноценный компаньон.

Ремейк Resident Evil 4 вышел 24 марта 2023 года на ПК, PS4, PS5, Xbox Series X и Series S.

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