Пользователям не понравился новый голос персонажа.

В ремейке Resident Evil 4 Аду Вонг озвучила другая актриса. Роль досталась Лили Гао, которая снималась в картине "Обитель зла: Раккун-Сити" по мотивам серии Capcom. При этом в обновленной второй части серии персонажа исполнила Джолин Андерсен ("Пленница", "Война дронов"). Замена актрисы очень не понравилась части фанатов. Они отправились в Instagram и обрушились с критикой на Лили Гао.

Множество пользователей посчитали, что в ремейке Resident Evil 4 Ада Вонг звучит скучно. Актриса не смогла передать женское очарование и сексуальность образа. Такое мнение выражали и отдельные профильные журналисты.

Критика — это в целом нормально, но не когда она превращается в преследование. А Лили Гао столкнулась как раз с таким явлением. Часть особо ярых фанатов Resident Evil начали оставлять под публикациями актрисы в Instagram ненавистные комментарии. Например, один из игроков написал: "Худшее озвучение, которое я слышал за последние годы".

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Гао отключила возможность оставлять сообщения под постами, связанными с ремейком Resident Evil 4. Однако пользователи на остановились и принялись писать под другими публикациями актрисы. В результате исполнительница Ады Вонг удалила весь контент со своей страницы.

Чтобы поддержать Гао, отдельные игроки в Twitter начли хвалить ее взгляд на персонажа. По их словам, актриса добавила образу интриги и улучшила часть диалогов по сравнению с оригиналом. Но такого мнения придерживается меньшинство.

Ремейк Resident Evil 4 — основные подробности

Базовый сюжет в игре остался без изменений. Однако историю дополнили несколькими эпизодами и лучше раскрыли персонажей.

Эшли перестала быть обузой для игроков. Девушке не нужно приказывать прятаться, но можно использовать другие команды. А если спутница получит много урона, то придется ей помогать подняться на ноги.

Разработчики также улучшили отдельные геймплейные механики, добавили новые локации и расширили старые, полностью перерисовали графику и заменили звучание.

Ремейк Resident Evil 4 вышел 24 марта 2023 года на ПК, PS4, PS5, Xbox Series X и Series S.

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