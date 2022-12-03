Речь идет о боевике Sifu.

Экшен с элементами beat 'em up Sifu от французской студии Sloclap стал одним из открытий этого года, что подтверждает обзор УНИАН. Игра обрела большую популярность благодаря своей сложности и боевой системе. На проект даже обратили внимание в Голливуде. Студия Story Kitchen договорилась с разработчиками игры о производстве экранизации.

По данным издания Deadline, картина описывается, как смесь фильмов "Джон Уик" и "Время" М. Найт Шьямалана. За сценарий адаптации Sifu отвечает Дерек Колстад, который написал сюжеты для всех частей "Джона Уика", "Никто" и сериала "Сокол и Зимний солдат". Он же занимает кресло продюсера вместе с Дмитрием М. Джонсоном, Майком Голдбергом, Дэном Джевонсом, Тимоти И. Стивенсоном и Джеффом Людвигом.

На текущий момент неизвестно, насколько точно сюжет картины будет повторять историю в игре. Сведения об актерах, которые исполнят главные роли, тоже отсутствуют.

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Несколько подробностей о Sifu

В игре рассказывается история мести. Главный герой хочет расправиться с пятью убийцами отца, которые выступают боссами. Это и есть основная цель пользователей.

Sifu включает элементы метроидвании и "рогалика". А ее боевая система частично вдохновлена Sekiro: Shadows Die Twice.

На Metacritic (PS5-версия) Sifu получила 80 баллов после 62 рецензий от критиков.

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