Победители скоро получат свои призы.

УНИАН провел прямую трансляцию, на которой случайным образом определил победителей в конкурсе с раздачей золота для World of Tanks. Никнеймы счастливчиков мы отправим разработчикам, чтобы на их аккаунты начислили премиальную валюту.

Читайте такжеКонкурс: УНИАН раздает 10 тысяч золота для популярной онлайн-игры World of TanksВсего было подано 1965 заявок. Из них пришлось отсеять 802, так как многие участники, увы, не выполнили простых условий конкурса. Одни раньше времени отписались от Telegram-канала "УНИАН Игры", другие — создали множество дублей, третьи — указали имена, номера телефонов и адреса электронной почты вместо своих псевдонимов в Telegram. Мы пошли навстречу аудитории и добавили в перечень претендентов на раздачу золота всех, кого сумели идентифицировать среди подписчиков.

Остальных пришлось исключить, хотя наша редакция многократно подчеркивала, что надо указать никнейм в Telegram. Он начинается с @, а остальные данные не подходят. Например, имена у многих повторяются, поэтому становится невозможно определить, есть ли человек среди подписчиков.

Победители в конкурсе от УНИАН

Первое место (5 тысяч золота) — Dmitriy_Sv.

Второе место (2,5 тысячи золота) — GVS_gg.

Третье место (2,5 тысячи золота) — DonZyab Lyar.

Золото будет начислено прямиком на аккаунты игроков из списка выше. Всем, кто принял участие — огромное спасибо. А если вы не попали в число победителей, то не расстраивайтесь — конкурсы от УНИАН продолжатся. В будущем мы разыграем еще много интересных призов. Следите за информацией на нашем сайте и Telegram-канале, чтобы ничего не пропустить.

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