Предыдущий рекорд принадлежал Super Mario 64, когда игру приобрели за $1,56 миллиона.

Редкий запечатанный картридж с игрой Super Mario Bros. 1985 года выпуска продали на аукционе за рекордных $2 миллиона. Это самая дорогая коллекционная игра в истории.

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Как передает The New York Times, продажей Super Mario Bros. занималась компания Rally, которая приобрела его изначально за $140 тысяч. Во время торгов им предложили купить картридж за $300 тысяч, но ставка была отклонена. А вскоре коллекционер, решивший остаться анонимным, предложил заплатить за запечатанную копию Super Mario Bros. $2 миллиона.

Таким образом был побит предыдущий рекорд, когда игра Super Mario 64 на аукционе ушел с молотка за $1,56 миллиона.

Напомним, Super Mario Bros. вышла в 1985 году на консоль NES, став на тот момент самой продаваемой игрой в истории, за что и была занесена в "Книгу рекордов Гиннесса". В прошлом году Nintendo отпраздновала 35-летний юбилей Super Mario Bros.

Автор: Сергей Коршунов