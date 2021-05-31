В игре будут сцены насилия, много нецензурной лексики и разговоров о сексе.

Организация ESRB выдала польскому зомби-экшену Dying Light 2 возрастной рейтинг M – для взрослых (Старше 17 лет).

На сайте рейтингового агентства упоминается, что в предстоящей игре есть сцены насилия, демонстрация крови, много нецензурной лексики, а также диалоги и сцены с сексуальным подтекстом.

Кроме того, по данным ESRB, в качестве оружия ближнего боя в Dying Light 2 будут использоваться самодельные мечи, мачете и трубы.

Трейлер Dying Light 2

О сюжете Dying Light 2

В сиквеле ролевого экшена с элементами survival horror игроки возьмут на себя роль выжившего по имени Эйден Колдуэлл. Действия игры развернутся спустя 15 лет после событий первой части.

Разработчики обещают, что в DL2 будет нелинейное повествование и система выбора. А события будут происходить на карте, превосходящей оригинал по размерам в четыре раза.

Напомним, что изначально релиз Dying Light 2 был назначен на весну 2020 года. Но в процессе работы над игрой у студии возникли проблемы, и команду начали покидать важные разработчики, среди которых был известный геймдизайнер Крис Авеллон. Он ушел после обвинений в сексуальных домогательствах.

Впрочем, студия Techland все же объявила дату релиза. Игра выйдет 7 декабря 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.

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Автор: Сергей Коршунов