Среди протестующих можно встретить популярных блогеров, в том числе Данилу Поперечного и Юрия Дудя.

В России два энтузиаста, художник Миша Петрик и разработчик Саша Папчихин создали необычный ремейк классической игры "Змейка". Игра получила название "ПАЗТЬ". В ней пользователь должен управлять полицейским автозаком, который пожирает митингующих.

Как и в оригинальной "Змейке", автозак увеличивается в размере, а среди митингующих можно встретить также голубей, Бэтмена, памятник Пушкину, Юрия Дудя, Данилу Поперечного и других популярных блогеров.

По словам разработчиков, так они хотели показать силовой режим, который поедает все на пути, заполняя собой пространство.

Сыграть в "ПАЗТЬ" можно бесплатно в браузере.

Интересно, что в прошлом году подобный вариант "Змейки" создали в Беларуси.

Только тут игрок управляет одним из митингующих, который должен собирать флаги, привлекая за собой новых людей, и избегать столкновения с ОМОНом.

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Автор: Сергей Коршунов