Новая технология NVIDIA повысит частоту кадров в играх до 500 fps (видео)

Все это актуально, если использовать флагманскую карточку RTX 5090, купить которую сейчас практически невозможно.

NVIDIA показала эффективность технологии DLSS 4 Multi Frame Generation на примере трех предстоящих экшн-игр. Нейросеть свое дело знает, умножая частоту кадров.

Например, в Stellar Blade, по данным компании, можно получить около 300 fps (а местами и больше) при разрешении 4K и с максимальными настройками графики. Насладиться DLSS 4 MFG, как и трассировкой лучей, ПК-геймеры смогут уже в июне, когда эксклюзив PS5 заглянет на ПК.

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Больше 300 кадров в секунду выдает и Tides of Annihilation – недавно представленный фэнтезийный экшен про рыцарей Круглого стола. Игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5, который крайне требователен к железу.

При этом самые впечатляющие цифры показаны в игре Lost Soul Aside. Здесь флагманской видеокарте GeForce RTX 5090 удалось достичь больше 500 fps. Это по большей части заслуга Unreal Engine 4. Разработка игры стартовала еще в 2015 году.

Само собой, добиться такой производительности получится от флагманской карточки RTX 5090. Кроме того, в Nvidia выбрали режим производительности при разрешении 4K, чтобы максимизировать частоту кадров. Тем не менее, даже с этими небольшими оговорками, это впечатляющие цифры частоты кадров.

Многокадровая генерация DLSS 4 – это эксклюзивная для видеокарт RTX 50 функция, которая генерирует не один, а три кадра вперед с минимальной задержкой. Но учитывая, что с доступностью новых видеокарт все еще есть проблемы, пройдет время, пока пользователи смогут ее протестировать.

Согласно опросу Steam, видеокарты Nvidia установлены у более 83% ПК-геймеров, тогда как доля AMD составляет всего 11.49%. Ускорителями Intel пользуется 5.21% геймеров.

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