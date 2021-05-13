Пробный период с полным доступом ко всему контенту многопользовательского экшена Knockout City продлится с 21 по 30 мая.

Предстоящий многопользовательский экшен про вышибал Knockout City от издателя Electronic Arts станет временно бесплатным сразу после релиза. Игра выйдет 21 мая, и все желающие в течение 10 дней смогут ее опробовать.

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На время действия бесплатного периода пользователям будет доступен абсолютно весь контент игры, сообщили в Electronic Arts. А за покупку Knockout City до окончания акции пользователи получат дополнительный набор наград.

Вскоре после релиза, 25 мая в игре начнется первый сезон под названием Welcome to Knockout City. Он добавит новую локацию, еженедельные задания и плейлисты, а также косметические предметы.

Кроме того, игра будет поддерживать кроссплей и возможность переноса прогресса между платформами.

Трейлер Knockout City

Knockout City скачать можно будет как на ПК, так и на консоли, включая Nintendo Switch. На приставках Xbox игра будет доступна подписчикам сервиса Game Pass Ultimate. Бесплатный период завершится 30 мая в 15:00 по киевскому времени.

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Автор: Сергей Коршунов