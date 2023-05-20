Для комфортной игры достаточно видеокарты GTX 1080 Ti.

После анонса Mortal Kombat 1 и публикации первых деталей, которые мы собрали в отдельном материале, разработчики раскрыли системные требования. Они оказались очень демократичными по современным меркам.

Как указано на странице в Steam, для запуска игры с минимальными настройками достаточно иметь систему с Intel Core i5-6600 и GTX 980 на борту или эквивалентными комплектующими. А в рекомендованных параметрах указаны Intel Core i5-8400 и GTX 1080 Ti. При этом оперативной памяти не понадобится больше 8 Гбайт.

Минимальные требования

ОС: Windows 10 (64 бит);

процессор: Intel Core i5-6600 (3,3 ГГц), AMD Ryzen 3 3100 (3,6 ГГц) или Ryzen 5 2600 (3,4 ГГц);

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 980, AMD Radeon RX 470 или Intel Arc A750;

оперативная память: 8 Гбайт;

DirectX: версии 12;

место на диске: 100 Гбайт.

Рекомендованные требования

ОС: Windows 10, 11 (64 бит);

процессор: Intel Core i5-8400 (2,8 ГГц) или AMD Ryzen 5 3600X (3,8 ГГц);

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti, AMD Radeon RX 5700 XT или Intel Arc A770;

оперативная память: 8 Гбайт;

DirectX: версии 12;

место на диске: 100 Гбайт.

Mortal Kombat 1 — основные подробности

Файтинг станет мягким перезапуском серии с новой временной линией, в которой мир создал бог огня Лю Кан. Разработчики пообещали реализовать кинематографичный сюжет и показать знакомых персонажей с неожиданных сторон.

В игре будет много разных режимов и обновленная боевая система. Появится также механика камео-героев, которые станут помощниками в сражениях.

Mortal Kombat 1 выйдет 19 сентября 2023 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X, Series S и Nintendo Switch. Покупатели премиального издания получат доступ к проекту на пять дней раньше.

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