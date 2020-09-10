Консоль получит контроллеры и док-станцию с символикой игры Fortnite.

Компания Nintendo планирует выпустить Switch с уникальным дизайном в стиле королевской битвы Fortnite. Особое издание консоли поступи в продажу 30 октября.

Уникальная Nintendo Switch получит желто-голубые контроллеры и док-станцию, на которой изображены герои игры Fortnite. Задняя сторона самой консоли также будет покрыта символикой королевской битвы от студии Epic Games.

В комплект особого издания войдет:

Предустановленная игра Fortnite;

Код загрузки комплекта «Дикая Кошка», включая экипировку, украшение на спину и 2 тысячи V-баксов;

Fortnite на Nintendo Switch

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Королевская битва вышла на Nintendo Switch в 2018 году и стала самой скачиваемой игрой в Европе для этой консоли.

Fortnite является бесплатной игрой и не требует активной подписки Nintendo Switch Online.

В конце августа 2020 года в Fortnite стартовал четвертый сезон второй главы под названием «Битва за Нексус». В нем в качестве персонажей появились Железный человек, Тор, Росомаха, Грут и другие герои комиксов Marvel.

Вместе с четвертым сезоном в игру добавили уникальные локации, среди которых Доминион Дума и Кладбище стражей, а также новое оружие – энергетическую винтовку Старк Индастриз.

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Автор: Сергей Коршунов