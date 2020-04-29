Пользователи на 7 дней получат доступ к сетевой игре и классическим хитам для NES.

Подписка Nintendo Switch Online стала временно бесплатной. Акция продлится 7 дней.

Об этом компания Nintendo сообщила на своей странице в Twitter.

«Наслаждайтесь игрой онлайн, 70 классическими играми для NES и SuperNES с бесплатным пробным периодом Nintendo Switch Online на 7 дней! Вы можете воспользоваться этим предложением, даже если ранее уже использовали пробный период», – говорится в сообщении компании.

Для того, чтобы получить бесплатную подписку на неделю, пользователям нужно просто зайти в eShop со своей консоли Nintendo Switch.

Напомним, подписка Nintendo Switch Online дает пользователям доступ к игре по сети, библиотеке игр классических консолей NES и Super NES, облачное хранилище сохранений, эксклюзивные скидки и многое другое.