Подписка Nintendo Switch Online стала временно бесплатной
15:36, 29 апреля 2020Игры
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Пользователи на 7 дней получат доступ к сетевой игре и классическим хитам для NES.
Консоль Nintendo Switch Lite / nintendo.com
Подписка Nintendo Switch Online стала временно бесплатной. Акция продлится 7 дней.
Об этом компания Nintendo сообщила на своей странице в Twitter.
«Наслаждайтесь игрой онлайн, 70 классическими играми для NES и SuperNES с бесплатным пробным периодом Nintendo Switch Online на 7 дней! Вы можете воспользоваться этим предложением, даже если ранее уже использовали пробный период», – говорится в сообщении компании.
Для того, чтобы получить бесплатную подписку на неделю, пользователям нужно просто зайти в eShop со своей консоли Nintendo Switch.
Напомним, подписка Nintendo Switch Online дает пользователям доступ к игре по сети, библиотеке игр классических консолей NES и Super NES, облачное хранилище сохранений, эксклюзивные скидки и многое другое.
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