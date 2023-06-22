А пятой стала Super Mario Bros. Wonder.

Флагманом недавней презентации Nintendo Direct стала Super Mario Bros. Wonder. Однако это не единственная игра во вселенной Mario, которая была анонсирована на мероприятии.

Помимо упомянутого двухмерного платформера, японская компания представила еще четыре проекта. Часть из них — это новинки, а другие — обновленные версии ранее вышедших релизов. Но зато каждая игра имеет свои особенности — как жанровые, так и геймплейные.

Анонсированные проекты во вселенной Mario

WarioWare: Move It — сборник из 200 разнообразных мини-игр. В большинстве из них управление реализовано с помощью движений контроллерами Joy-Con. Проект ориентирован на кооперативные развлечения в компании с друзьями и близкими. Релиз состоится 3 ноября.

Ремастер Luigi's Mansion: Dark Moon с визуальными улучшениями появится на Nintendo Switch в 2024 году. Оригинал вышел на Nintendo 3DS в 2013-м.

Принцесса Пич получит собственную игру в 2024 году. Судя по первому трейлеру, это будет псевдотрехмерный приключенческий проект с ролевыми элементами.

Ремейк Super Mario RPG появится на Nintendo Switch 17 ноября. Оригинал вышел в 1996 году, а в обновленной версии переработают графику и добавят кое-какие улучшения. Однако базовый геймплей с пошаговыми сражениями и элементами платформера останется без изменений.

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