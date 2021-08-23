Протестировать мультиплеер игры смогут только владельцы PS4 или PS5.

С 27 по 29 августа пройдет открытое альфа-тестирование многопользовательского режима грядущего шутера Call of Duty: Vanguard. Однако сыграть в него смогут только владельцы PS4 или PS5.

Об этом издатель Activision сообщил на сайте игры.

Call of Duty: Vanguard – альфа-тест для владельцев консолей PlayStation

В процессе альфа-тестирования, игроки смогут оценить Champion Hill – новый многопользовательский режим Call of Duty: Vanguard. В нем 8 команд, состоящих из 2 или 3 человек, будут сражаться друг с другом на 4 различных аренах.

Бета-тестирование Call of Duty: Vanguard на консолях PlayStation пройдет с 10 по 13 сентября.

Открытый бета-тест для всех платформ пройдет с 18 по 20 сентября. Кроме того, владельцы Xbox или пользователи ПК могут присоединиться к ОБТ Call of Duty: Vanguard на два дня раньше – для этого нужно будет оформить предварительный заказ игры.

Напомним, релиз Call of Duty: Vanguard состоится 5 ноября на ПК, Xbox Series X/S, Xbox One, PS4 и PS5.

Автор: Сергей Коршунов