Ролик посвятили сюжетной завязке.

SEGA и Netflix опубликовали свежий трейлер мультсериала Sonic Prime по мотивам культовой серии видеоигр Sonic the Hedgehog. В ролике демонстрируется сюжетная завязка, а также много известных персонажей.

На видео показывается, как Соник вместе с друзьями решили сразиться с Эггманом, который завладел Призмой Парадокса. Ее в результате скоростной атаки разрушил главный герой, что привело к катастрофе. Протагониста и других персонажей забросило в параллельные миры. И теперь Соник должен найти способ, как справиться с последствиями уничтожения Призмы.

В трейлере демонстрируется один из миров, где всем заправляет совет из нескольких версий Эггманов. Они контролируют население с помощью роботов. Здесь также есть свои вариации друзей Соника, которые не узнают главного героя. Ему придется наладить отношения с новыми Тейлзом, Эми, Наклзом и другими персонажами.

Sonic Prime: основные подробности

Мультсериал создают SEGA в партнерстве с WildBrain, Man of Action Entertainment и Netflix. Он будет включать 24 эпизода.

События картины разворачиваются в одной вселенной с играми. Зрителям представят современную версию Соника, что объясняется, как последствие применения Призмы Парадокса.

За сценарий отвечает Джастин Пенистон, который написал сюжет к мультсериалу "Команда "Мстители" 2013 года. А главные роли озвучили Девен Мак, Эшли Болл, Шеннон Чан-Кент, Брайан Драммонд и другие.

Премьера Sonic Prime состоится на Netflix 15 декабря.

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