Из-за сериала «Ведьмак» онлайн в The Witcher 3: Wild Hunt снова бьет рекорды

В минувшие сутки в третьего «Ведьмака» одновременно играло более 100 тысяч человек.

Игра The Witcher 3: Wild Hunt спустя четыре с половиной года после релиза все еще остается популярной. Согласно статистике с сайта SteamCharts в минувшие сутки в нее играло почти 102 тысячи пользователей Steam.

Во многом новая волна популярности игры от CD Projekt RED обязана недавнему выходу на стриминговой платформе Netflix первого сезона сериала «Ведьмак», который, как и игра основан на серии романов польского писателя Анджея Сапковского.

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