У шутера есть полярные рецензии.

Сегодня, 20 июня, состоялся релиз тактического шутера Aliens: Dark Descent от студии Tindalos Interactive и издательства Focus Entertainment. Вместе с этим появились оценки игры от западной прессы.

На Metacritic (ПК-версия) проект имеет 72 балла после 16 рецензий. Обзоров на остальных платформах недостаточно для получения средневзвешенной оценки. Материалы прессы получились полярными: одним изданиям шутер очень понравился, а другие высказались сдержанно или вовсе разгромили игру.

Наибольшей похвалы удостоили тактический геймплей, антураж, атмосферу вселенной "Чужих", которую Tindalos тщательно воссоздала в Aliens: Dark Descent и графику. А вот однообразие в заданиях и плохое техническое исполнение расстроили журналистов. В Steam пользователи были более благосклонными: на момент написания материала игра имеет в магазине рейтинг 89% после 256 отзывов.

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Выдержки из обзоров отдельных изданий

God is a Geek (9 из 10): "Aliens: Dark Descent — один из самых захватывающих и увлекательных тактических шутеров, в которые я играл, и достойный преемник шедевра Джеймса Кэмерона".

GamesRadar+ (3,5 из 5): "Aliens: Dark Descent — это свежий и веселый взгляд на серию, с отличными тактическими действиями, дополненными уникальными концепциями, такими как управление стрессом. К сожалению, сценарий и персонажи не представляют собой ничего запоминающегося, а битвы с боссами могут сильно сбивать темп и напряжение".

TheGamer (1,5 из 5): "Dark Descent — это обычный клон XCOM с короткими моментами увлекательной стратегии с головоломками. Ужас используется недостаточно и кажется совершенно неуместным, поскольку он толкает вас все дальше и дальше в бой. Музыка бьет по адреналину и явно предназначена для дополнения перестрелок, солдаты кричат "вперед команда" при каждом вашем движении, а ксеноморфов легче уничтожить, чем избежать. Ничто в Dark Descent не хочет, чтобы вы боялись, но все в "Чужих" хочет. Добавьте к этому коктейль из проблем с производительностью и слабых механик, и вы получите еще одну разочаровывающую запись в каталоге игр про Чужих".

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