В ролике показали множество разных моментов прохождения.

Издательство Electronic Arts и студия Motive представили первый геймплейный трейлер ремейка культового хоррора с элементами выживания Dead Space. В ролике показали сражения, полеты в условиях нулевой гравитации, расчленение, разнообразных врагов и многое другое.

Видео начинается с прибытия главного героя Айзека Кларка на "Ишимуру" — космический корабль, где разворачиваются события игры. Главный герой сначала исследует отсеки и общается с соратниками. Уже в этот момент заметно, как Motive переделала графику. Ремейк Dead Space выглядит, как современный дорогой хоррор.

Весомая часть ролика посвящена сражениям против разных ксеноморфов с обновленными моделями. Пользователи могут оценить, как изменилась стрельба, система расчленения и применение стазиса. Из врагов теперь обильнее хлещет кровь, а анимации нападения на Айзека стали более реалистичными.

Разработчики также продемонстрировали фрагменты с полетами в невесомости. В таких условиях главному герою придется решать головоломки и драться с противниками.

Ремейк Dead Space: основная информация

История в игре будет немного расширена по сравнению с оригиналом. Например, пользователи смогут больше узнать о последних часах жизни экипажа "Ишимуры".

Главный герой Айзек Кларк научится говорить, а отдельные персонажи получат расширенные сюжетные линии.

Базовый геймплей в игре останется без изменений, однако ожидаются улучшения, которые повысят общее удобство.

Графика в хорроре создавалась с нуля на движке Frostbite, а трехмерное звучание поможет подчеркнуть мрачную атмосферу.

Ремейк Dead Space выйдет 27 января 2023 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Series S.

На всех платформах уже открылись предварительные заказы. В Steam обычная версия стоит 1499 гривен, а расширенная – 1699. Владельцам PlayStation и Xbox придется заплатить больше: $70 и $80 за Standard и Deluxe Edition соответственно. Будут ли региональные цены в украинском PS Store, пока непонятно.

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