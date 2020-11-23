Украинская команда уступила французским киберспортсменам со счетом 2:3.

На днях завершился IEM Beijing Online 2020 – европейский турнир по игре Counter-Strike: Global Offensive. В гранд-финале встретились украинская команда Natus Vincere и французский коллектив Team Vitality. В результате напряженной схватки киберспортсмены из NAVI уступили победу со счетом 2:3.

Team Vitality заняла первое место, получив $60 тысяч, 400 очков ESL Pro Tour и слот на чемпионат IEM Global Challenge 2020.

Natus Vincere оказалась на втором месте и увезла домой $30 тысяч.

Снайпер NAVI, Александр s1mple Костылев в Твиттере поблагодарил фанатов за поддержку и признал, что было неприятно проигрывать в еще одном финале.

"Еще одно поражение со счетом 2:3. Team Vitality, поздравляю! Сложно принять, что мы проиграли в еще одном финале. Мы еще не заслужили его выиграть. Спасибо всем за поддержку", – написал s1mple.

Тренер состава NAVI по CS:GO Андрей B1ad3 Городенский призвал команду не привыкать ко второму месту, подчеркнув, что такая череда поражений является опасной тенденцией.

"Еще одно тяжелое поражение после счета 2:0. Опасная тенденция. Давайте не будем к этому привыкать. В NAVI ты не можешь быть доволен вторым местом. Я очень разочарован тем, что мы не смогли провести достойный бой на последних картах. Хорошо сыграно, Team Vitality", – отметил B1ad3.

Следующим чемпионатом для NAVI станет BLAST Premier: Fall 2020. Турнир пройдет в формате онлайн с 8 по 13 декабря. На нем 8 команд разыграют общий призовой фонд размером $425 тысяч.

Как проходил IEM Beijing Online 2020

Чемпионат IEM Beijing Online 2020 проходил с 6 по 22 ноября. На турнире сражались 16 команд. Киберспортсмены разыграли общий призовой фонд размером $150 тысяч.

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Автор: Сергей Коршунов