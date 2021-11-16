Не зря "Темное братство" взяло заказ на убийство владелицы детского дома.

В городе Рифтен из The Elder Scrolls V: Skyrim присутствует Благородный сиротский приют. Им владеет Грелод Добрая, которая, как выясняется при прохождении, издевалась над своими воспитанниками. Как именно она это делала, рассказал посетитель форума Reddit под псевдонимом ape_swole.

Если в Skyrim проходить задания "Темного братства", то удастся увидеться с Авентусом Аретино. Этот парень сбежал из приюта и рассказал о злодеяниях Грелод Доброй. Она морила сирот голодом, запирала их в шкафу и препятствовала усыновлению или удочерению. Авентус пришел к "Темному братству" и попросил его членов убить владелицу детского дома. Устранить цель поручают главному герою The Elder Scrolls V: Skyrim.

Однако недавно выяснилось, что Грелод даже более ужасна, чем предполагалось. Женщина также приковывала сирот кандалами к стене и ставила возле них ведро для испражнений. Это подтверждает недавняя находка ape_swole. Теперь у игроков появится дополнительная мотивация, чтобы выполнить задание по устранению Грелод.

Кратко о The Elder Scrolls V: Skyrim

Это легендарная экшен-RPG, которая вышла десять лет назад. Недавно она получила юбилейное издание с разными добавками.

Сюжет игры рассказывает о противостоянии дракону Алдуину. Он собирается уничтожить мир, а остановить монстра способен только главный герой.

В проекте можно выполнять задания, сражаться, прокачивать персонажа, строить собственный дом, собирать экипировку и так далее.

Автор: Назар Степорук