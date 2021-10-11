Похоже, грядет возвращение великой франшизы.

В течение трех лет Konami не выпускала крупных игр по своим знаменитым франшизам. Однако в последнее время поступает много информации о том, что японское издательство решило вернуться на ААА-рынок. И речь не только о новых Silent Hill, которые якобы разрабатывают несколько студий. Metal Gear тоже должна воскреснуть вместе с ремейком Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Подробности его разработки появились сразу из нескольких источников.

Сначала информацией поделилось издание Videogames Chronicle. Портал часто раскрывает инсайдерские подробности, которые позже подтверждаются, поэтому ему можно доверять. VGC заявило, что внутренняя студия Konami трудится над переосмыслением Castlevania, а сингапурская команда Virtuos занимается ремейком Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Ремастеры первых MGS для современных консолей тоже якобы находятся в производстве.

Новые сведения о ремейке Metal Gear Solid 3

Официальные комментарии касательно заявлений VGC не поступали. Однако подтверждение опубликованной информации все же нашлось.

Пользователь Twitter под псевдонимом FaizShaikh7681 обратил внимание на LinkedIn-профиль ведущего инженера по программному обеспечению Virtuos.

Тот упомянул, что с 2018 года разрабатывал движок для ААА-ремейка. Если сопоставить эти данные с заявлениями VGC, то получится, что речь идет как раз о Metal Gear Solid 3: Snake Eater.

По информации Videogames Chronicle, производство пока на ранней стадии, поэтому релиз состоится нескоро.

Автор: Назар Степорук