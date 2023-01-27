Игру назвали тщательным и детальным обновлением классики.

Западные игровые издания опубликовали рецензии ремейка Dead Space от студии Motive и издательства Electronic Arts. Игра получили оценки на уровне обновленной Resident Evil 2. Проект назвали примером того, как нужно возрождать классику.

На Metacritic (PS5-версия) ремейк получил 89 баллов после 56 рецензий. Похожие оценки красуются на страницах версий для ПК и Xbox — 87 и 90 баллов на основе 17 и 11 обзоров соответственно.

Журналисты отметили современную графику, которая усиливает атмосферу ужаса в игре. Похвал также удостоились звуковое оформление, сюжет, схватки с некроморфами и наличие дополнительного контента, вырезанного из оригинала. По мнению отдельных рецензентов, ремейк смог превзойти первоисточник 2008 года выпуска. Выдержки из обзоров отдельны изданий присутствуют ниже.

Видео дня

Inverse (10 из 10): "Dead Space — это воссоздание оригинала, которому удалось воссоздать игру 2008 года такой, какой вы хотите ее запомнить, а это значит, что она действительно лучше, чем когда-либо".

PC Games (8 из 10): "Кровавый ужас — оружие, геймплей, дизайн врагов и визуальное оформление — все на высоте. Однако падения производительности — это настоящий раздражитель".

Metro GameCentral (7 из 10): "Отличный ремейк не совсем классического хоррора на выживание, который, тем не менее, убедительно доказывает необходимость продолжения серии".

Тем временем разработчики поделились информацией о режиме "Новая игра+". В нем пользователей ждет 6 уровень прокачки костюма главного героя, альтернативная концовка и еще один вид врагов — фантомный некроморф.

Ремейк Dead Space: основная информация

История в игре будет немного расширена по сравнению с оригиналом. Например, пользователи смогут больше узнать о последних часах жизни экипажа "Ишимуры".

Главный герой Айзек Кларк научится говорить, а отдельные персонажи получат расширенные сюжетные линии.

Базовый геймплей в игре останется без изменений, однако ожидаются улучшения, которые повысят общее удобство.

Графика в хорроре создавалась с нуля на движке Frostbite, а трехмерное звучание поможет подчеркнуть мрачную атмосферу.

Ремейк Dead Space выйдет сегодня, 27 января 2023 года, на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Series S.

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