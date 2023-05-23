Они должны порадовать публику.

Шоу Summer Game Fest постепенно приближается, поэтому ведущий и организатор мероприятия Джефф Кейли начал делиться подробностями. По его словам, в рамках презентации будет три или четыре анонса, которые должны особенно порадовать аудиторию.

В этом году событие продлится примерно два часа. Трансляция с YouTube Theater в Лос-Анджелесе начнется 8 июня, в 22:00 по киевскому времени. Кейли сам признает, что эффект от таких шоу всегда зависит от нескольких крупных игр. Не всегда удается представить эти проекты на шоу, но в 2023-м пользователей ждут три или четыре "громких анонса" на Summer Game Fest.

"The Game Awards — это сплошной поток анонсов и трейлеров. А формат Summer Game Fest, как мне кажется, позволяет пообщаться с разработчиками, дает им возможность самим представить свои проекты. Мы не раздаём награды на этом шоу. Мы просто показываем игры", — заявил Кейли.

Видео дня

То есть в рамках мероприятия на сцену будут выходить разработчики и подробнее рассказывать о своих новинках. Отдельно организатор мероприятия подчеркнул, что Summer Game Fest некорректно сравнивать с отмененной Е3. Это отдельное шоу со своей моделью.

"Наше шоу в последнее время всё больше ориентируется на потребителя. Демки, игры и прочее будут доступны в сети — люди смогут скачать и оценить их у себя дома. Но у нас в первую очередь живое шоу. Не будет никаких круглых столов. Не будет выставки, где вы ходите между стендами и играете в игры", — добавил Кейли.

Подробнее о Summer Game Fest

Это одно из главных игровых мероприятий в году, которое заменило выставку Е3. Его организовал основатель The Game Awards Джефф Кейли.

В 2023 году шоу пройдет 8 июня, а после него начнется серия более мелких презентаций. Покупка билетов уже стартовала.

Судя по списку участников, в который вошли Sony, Activision Blizzard, Capcom и другие крупные компании, можно ожидать интересные анонсы. Summer Game Fest по величине не сравнится с шоу Xbox или The Game Awards, но, например, в 2021 году именно на этом мероприятии показали первый геймплейный трейлер Elden Ring.

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