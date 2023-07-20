По сути, это обычный трекер для мониторинга сна, но с игровыми элементами.

Помните, была такая вирусная игра – Pokémon Go? В ней нужно было бегать по городу и "ловить" покемонов. На днях те самые разработчики выпустили новую часть, в которой для получения новых персонажей нужно спать.

По сути, Pokémon Sleep – это обычный трекер сна: запускаете приложение на ночь и кладете смартфон рядом с подушкой, а на утро получаете покемона. Чем дольше вы спали, тем выше шанс получить кого-нибудь редкого.

Для отслеживания времени и качества сна приложение использует микрофон и датчики акселерометра, чтобы распознавать, насколько вы ворочаетесь или храпите. Будильник в нем тоже есть.

А установившие приложение уже делятся первыми отзывами – и некоторые из них довольно пикантные. Как оказалось, Pokémon Sleep улавливает даже относительно тихие звуки, поэтому отдельные игроки с удивлением узнали, что во время сна они не только зевают и похрапывают, но и непроизвольно выпускают газы.

Впрочем, все аудиозаписи хранятся лишь 24 часа, после чего автоматически удаляются. При этом всегда можно отказаться от записи звуков, но в таком случае пользователи будут лишены некоторых базовых функций.

Скачать Pokémon Sleep можно совершенно бесплатно в App Store и Google Play. Для запуска на iPhone потребуется iOS 14 или более поздняя версия.

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