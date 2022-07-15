Пользователям понадобится выполнять специальные задания и получать баллы.

Sony анонсировала программу лояльности PlayStation Stars. В ее рамках пользователям предложат участвовать в разных кампаниях и выполнять специальные действия, чтобы зарабатывать призовые баллы. Последние станут валютой для покупки отдельных игр, пополнений кошелька и прочего.

О своей новой инициативе Sony подробно рассказала в блоге PlayStation. Программа лояльности будет поэтапно запущена во всех регионах мира в конце 2022 года. Сейчас проходит ее раннее тестирование.

PlayStation Stars позволит игрокам участвовать в кампаниях и выполнять задания. Пользователям понадобится охотиться за определенными достижениями, побеждать в турнирах и выбивать платиновый трофей на скорость.

Одни задания будут проще, а другие — порадуют фанатов PlayStation высокой сложностью, но без очков никто не останется. Sony предусмотрела кампанию "Ежемесячная регистрация", где баллы начисляются просто за проведенное в любой игре время.

Какие призы можно получить в рамках PlayStation Stars

Sony создаст отдельный каталог товаров для приобретения за очки лояльности. В него войдут определенные проекты и пополнение кошелька PSN.

Еще одним видом наград станут "цифровые предметы коллекционирования". Это могут быть фигурки персонажей из игр Sony, консоли, другие устройства компании и так далее. Виртуальные призы разделят на уровни качества, чтобы у пользователей всегда присутствовала мотивация охотиться за самыми редкими образцами.

Подписчики PS Plus смогут зарабатывать баллы лояльности за покупки в PS Store. Программу PlayStation Stars обещаются развивать и поддерживать в будущем.

Вас также могут заинтересовать новости: