Сервис PS Plus Video Pass появился в польской версии сайта PlayStation.

Сегодня, 21 апреля, на польской версии сайта PlayStation появилась страница PS Plus Video Pass – нового сервиса, позволяющего подписчикам смотреть фильмы Sony, среди которых "Веном", "Бладшот" и другие.

Как передает издание Video Games Chronicle, вскоре компания удалила страницу нового сервиса. Однако на сохраненных скриншотах можно увидеть, что PS Plus Video Pass будет активен с 22 апреля 2021 года по 22 апреля 2022-го.

Официально Sony еще не объявила о запуске PlayStation Plus Video Pass. Также неизвестно, будет ли доступен этот сервис в Украине. К примеру, на PS5 в нашей стране не доступен PS Now – сервис облачного гейминга от Sony.

Напомним, ранее в компании заявляли, что с 31 августа 2021 года в PS Store нельзя будет купить или взять на прокат фильмы и сериалы. Кроме того, недавно Sony заключила сделку с Netflix, согласно которой все фильмы производства студии с 2022 года будут выходить на стриминговой платформе.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Автор: Сергей Коршунов