Разработчики также пообещали обновить игру для Xbox Series X и PlayStation 5.

Научно-фантастический ролевой экшен Hellpoint выйдет на консоль Nintendo Switch уже 25 февраля.

Как сообщила студия Cradle Games, релиз на физических носителях состоится на день позже, 26 февраля.

Трейлер Hellpoint на Nintendo Switch

"Разработка версии для Nintendo Switch была сложной задачей. Поскольку Hellpoint ролевая игра, для нас было очень важно сохранить постоянную частоту кадров, не жертвуя слишком большой визуальной точностью. В результате на Nintendo Switch игра работает со скоростью 30 кадров в секунду при 1080p в док-станции и 720p в портативном режиме", – рассказал Марк-Андре Ютрас, технический директор Cradle Games.

На Nintendo Switch будет также доступен кооперативный режим.

Ранее Cradle Games объявила, что в конце 2021 года Hellpoint выйдет также на Xbox Series X/S и PlayStation 5. На консолях нового поколения игра будет работать в более высоком разрешении и с дополнительными графическими функциями из версии для ПК.

А вот патч обратной совместимости вышел еще в декабре прошлого года. Обновление добавило в игру дополнительный режим в 60 FPS для PS5 и Xbox Series X.

Подробней про Hellpoint

Hellpoint – это мрачный sci-fi экшен с элементами RPG от студии Cradle Games. Действия игры разворачиваются на космической станции Ирид Ново. Из-за ужасной аномалии все члены экипажа превратились в чудовищ, но главный герой сумел избежать этой участи. Теперь ему предстоит выбраться живым из этого жуткого места.

Игра вышла 30 июля, получив 80% положительных отзывов в Steam.

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Автор: Сергей Коршунов