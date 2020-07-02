Ролевой экшн Hellpoint выйдет 30 июля

Релиз игры состоится на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

Релиз научно-фантастического ролевого экшена Hellpoint состоится 30 июля.

Об этом студия Cradle Games сообщила на своей официальной странице в Twitter.

Изначально игра должна была выйти 16 апреля, однако ее релиз перенесли из-за пандемии COVID-19. Теперь разработчики объявили новую дату релиза и сообщили, что оформить предзаказ на Hellpoint можно будет уже завтра.

Кроме того, уже сейчас в Steam можно бесплатно сыграть в отдельную главу Hellpoint под названием The Thespian Feast.

Геймплей Hellpoint

Что такое Hellpoint

Hellpoint – это научно-фантастическая Action/RPG со сложной боевой системой. Действия игры разворачиваются на космической станции Ирид Ново. Из-за ужасной аномалии все члены экипажа превратились в чудовищ, но главный герой сумел выжить. Теперь ему предстоит выбраться живым из этого жуткого места.

Hellpoint выйдет на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.

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