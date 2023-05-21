Правда, Эд Бун знаменит тем, что любит троллить поклонников.

Анонс Mortal Kombat 1 заставил фанатов вспомнить о старых публикациях Эда Буна — главы разработки проекта и директора NetherRealm Studios. В этих постах он намекал на бойцов, которые могут появиться в новой части MK.

Сообщения руководителя собрал посетитель форума Reddit под псевдонимом Youngstown_Mafia. В каждой из публикаций Бун аккуратно намекал, что тот или иной персонаж будет добавлен в следующую Mortal Kombat. К таковым героям относятся Рейн, Тремор, Хамелеон и Куан Чи.

И похоже, все они действительно появятся в новой части файтинга. После анонса Mortal Kombat 1 на сайте итальянского подразделения Amazon была опубликована секретная информация об игре. Благодаря этому стало известно, что Тремор и Хамелеон станут камео-бойцами. Это персонажи, которые входят в отдельный список и смогут определенным способом помогать в боях.

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А Куан Чи добавят в качестве полноценного героя в первом дополнении к Mortal Kombat 1 под названием Kombat Pack 1. Остается только загадкой, в каком виде появится Рейн.

Mortal Kombat 1 — основные подробности

Файтинг станет мягким перезапуском серии с новой временной линией, в которой мир создал бог огня Лю Кан. Разработчики пообещали реализовать кинематографичный сюжет и показать знакомых персонажей с неожиданных сторон.

В игре будет много разных режимов и обновленная боевая система. Появится также механика камео-героев, которые станут помощниками в сражениях.

Mortal Kombat 1 выйдет 19 сентября 2023 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X, Series S и Nintendo Switch. Покупатели премиального издания получат доступ к проекту на пять дней раньше.

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