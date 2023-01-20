Они скрытно передвигались внутри картонной коробки.

Один из самых известных трюков в играх серии Metal Gear от знаменитого геймдизайнера Хидео Кодзимы — это скрытное перемещение в картонной коробке. Таким способом можно миновать противника без необходимости вступать в бой или незаметно подкрасться к врагу. А недавно оказалось, что тактика действительно работает, правда, не против реальных людей.

Редактор раздела военной обороны журнала The Economist Шашанк Джоши опубликовал в Twitter отрывок из готовящейся к публикации книги Пола Шарре о применении искусственного интеллекта в армии. Фрагмент включает историю об улучшении алгоритмов поиска людей искусственным интеллектом на основе действий группы морских пехотинцев.

Солдат попросили в течение нескольких дней передвигаться вокруг робота. А инженеры использовали полученные данные для улучшения алгоритмов искусственного интеллекта. Но затем перед морпехами поставили другую задачу: победить противника под управлением ИИ.

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Как написал Шарре, все восемь морпехов справились с поставленной целью. Выигрыш присуждался, если солдат добирался к роботу с большого расстояния без обнаружения. Одни бойцы обманули алгоритмы ИИ, передвигаясь с помощью сальто, а другой притворился деревом. Но наиболее интересной оказалась тактика перемещения в картонной коробке из Metal Gear. Пара морпехов залезли внутрь и скрытно подобрались к роботу. При этом они постоянно хихикали в своем "укрытии", но все равно обхитрили алгоритмы искусственного интеллекта.

Коротко о серии Metal Gear

Это франшиза стелс-экшенов от издательства Konami, которая на текущий момент включает девять игр из основной серии и десяток ответвлений.

Проекты отметились сложными сюжетами о современной войне, наемниках и применении новейших технологий в глобальных конфликтах. А геймплей включал скрытное перемещение с применением гаджетов и незаметное устранение противников.

Последняя часть франшизы Metal Gear Survive создавалась без участия Кодзимы и получила низкие оценки как от профильной прессы, так и пользователей.

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