Для этого энтузиаст подобрал ракурс в игре, который разработчики продемонстрировали на одном из скриншотов.

На прошлой неделе CD Projekt RED провела прямую трансляцию, на которой раскрыла основные подробности некстген-версии The Witcher 3: Wild Hunt для PlayStation 5, Xbox Series X, Series S и ПК. Разработчики также показали кадры из игры, которыми воспользовался посетитель форума Reddit под псевдонимом jacob1342. Энтузиаст подобрал такой же ракурс в игре, как на одном из скриншотов, и показал отличия обновленного "Ведьмака 3" от оригинала.

Для наглядности пользователь взял ПК-версию и выставил максимальные настройки графики. Однако разница все равно оказалась существенной. Первое, что бросается в глаза — это увеличенное количество разной растительности. Деревья стали выглядеть еще более реалистично благодаря возросшей плотности листы.

Второе важное изменение — повышенное качество текстур. Это заметно по поверхностям под ногами лошади Геральта и отдельным объектам. Еще стоит отметить возросшее количество деталей на дистанции, дальность прорисовки и более мягкое освещение. Фанаты графических улучшений должны остаться довольны, особенно если последний раз проходили "Ведьмака 3" на консолях прошлого поколения.

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Обновленная версия The Witcher 3: Wild Hunt: основная информация

Большинство улучшений в некстген-патче коснутся графики и общего удобства. CDPR добавит переключение между режимами "Производительность" и "Качество", позволит менять камеру, реализует трассировку лучей, создаст фоторежим и так далее.

Что свежего контента, то он будет посвящен сериалу "Ведьмак" от Netflix. Точно можно ожидать броню для Геральта из Ривии и задание.

Обновленная версия The Witcher 3: Wild Hunt выйдет 15 декабря на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S. Все обладатели игры получат ее бесплатно.

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