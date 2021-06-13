На выставке E3 разработчики презентовали геймплейный трейлер новой части знаменитой игры по Мастера Чифа.

Сегодня на выставке E3 2021 компания Microsoft показала геймплейный трейлер многопользовательского режима шутера Halo Infinite. В отличие от самой игры мультиплеер будет распространяться по условно-бесплатной модели.

Первый сезон мультиплеера Halo Infinite выйдет одновременно с самой игрой – в конце 2021 года.

Геймплейный трейлер мультиплеера Halo Infinite

Подробней про Halo Infinite

Halo infinite – это новая часть культового шутера от первого лица, который является визитной карточкой консолей Xbox.

В Infinite вернется главный герой серии, суперсолдат Мастер Чиф.

Помимо сюжетной кампании в шутере будет мультиплеер, а также режим игры с разделенным экраном на одной консоли.

Разработчики обещают, что шутер будет работать в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду на Xbox Series X.

Изначально релиз Halo Infinite должен был состояться одновременно с выходом консоли Xbox Series X/S. Однако разработчики не успели завершить игру к старту продаж консолей нового поколения, и ее отложили на год. Официальная причина – пандемия COVID-19.

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Автор: Сергей Коршунов