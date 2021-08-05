Приобрести мультиплеер отдельно от основной сюжетной кампании можно будет с 3 сентября.

С 3 сентября многопользовательский режим для Ghost of Tsushima под названием Legends можно будет приобрести отдельно от основной игры. Стоить мультиплеер будет 20 евро.

Об этом в блоге PlayStation рассказал старший геймдизайнер студии Sucker Punch Productions Даррен Бриджес.

"Для тех, кто еще не владеет Ghost of Tsushima, но хочет попробовать Legends, начиная с 3 сентября мы дадим возможность приобрести Legends отдельно от основной сюжетной кампании с Дзином Сакаем в главной роли", – отметил разработчик.

Покупатели Legends смогут в дальнейшем приобрести отдельно сюжетный режим Ghost of Tsushima.

Также с 3 сентября Ghost of Tsushima: Legends получит обновление, которое добавит новый режим Rivals. В нем две команды по 2 человека будут сражаться за победу над волнами врагов. С каждым побежденным противником игроки будут собирать определенный ресурс, который можно использовать, чтобы навредить другой команде.

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Начиная с 10 сентября и по 1 октября, разработчики будут каждую неделю обновлять Ghost of Tsushima: Legends, добавляя в игру новый контент, включая карты и испытания, вдохновленные дополнением "Остров Ики".

Напомним, что многопользовательский режим для Ghost of Tsushima под названием Legends вышел 16 октября 2020 года, спустя три месяца после релиза основной игры. Мультиплеер "Призрака Цусимы" получил отдельную небольшую сюжетную кампанию, рассчитанную на прохождение в команде из двух человек, а также множество других кооперативных режимов.

Трейлер Ghost of Tsushima: Legends

Коротко о Ghost of Tsushima

Ghost of Tsushima – это приключенческий экшн в открытом мире от студии Sucker Punch. Действие игры разворачивается в 1274 году, во время первого монгольского вторжения в Японию, когда остров Цусима был захвачен Монгольской империей.

Главный герой, самурай по имени Дзин, решает бороться с монголами необычными методами. Игра вышла 17 июля 2020 года эксклюзивно на PlayStation 4.

На агрегаторе рецензий Metacritic экшн Ghost of Tsushima получил 83 балла от прессы и 9,3 балла от игроков на основе более чем 15 тысяч пользовательских отзывов.

Автор: Сергей Коршунов