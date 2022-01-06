Впечатляющего результата добился энтузиаст под псевдонимом Dezmone.

Сообщество спидраннеров продолжает удивлять своими рекордами. Недавно игрок под псевдонимом Dezmone сумел пройти The Elder Scrolls IV: Oblivion, приквел Skyrim, всего за 2,5 минуты. Он обогнал конкурента на две секунды и установил новый мировой рекорд.

Читайте такжеИгрок прошел одну из лучших частей Assassin's Creed за девять часов без получения уронаЭнтузиаст соревновался в дисциплине Any%. В ней разрешается использовать любые баги и уязвимости в игре, чтобы как можно скорее достичь финала. Сначала Dezmone сделал несколько быстрых сохранений и загрузок во время определенных анимаций персонажа. Это позволило спидраннеру выйти за пределы мира. Далее он аналогичным способом пробирался сквозь закрытые двери и стены, чтобы попасть к нужному персонажу и активировать сюжетный диалог.

Потом Dezmone еще несколько раз использовал сохранение и загрузку вкупе с другими багами и активировал финальную сцену. В Имперском городе разверзлись Врата Обливиона, а Мартин Септим подготовился к битве с Мерунесом Дагоном. Прохождение Oblivion таким способом заняло у игрока 2 минуты и 34 секунды.

Другие результаты спидраннеров

Энтузиаст Bubzia завершил Mario 64 с завязанными глазами менее чем за два часа.

Спидраннер под ником Nucular прошел The Elder Scrolls V: Skyrim без использования багов за 72 минуты. Это мировой рекорд.

Стример The Happy Hob одолел шесть тяжелых игр FromSoftware подряд и ни разу не получил повреждений.

Блогер Hayete Bahadori достиг финала Assassin's Creed IV: Black Flag за девять часов без получения урона.

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