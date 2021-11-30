Впечатляющим результатом отметился спидраннер под псевдонимом Nucular.

Спидраннерами называют пользователей, которые пытаются как можно быстрее проходить разнообразные игры. Они постоянно соревнуются между собой и ищут уязвимости, чтобы сэкономить еще немного времени на пути к финалу. Для этого нередко приходится досконально изучать проекты и совершать в них нестандартные действия. Один из спидраннеров под псевдонимом Nucular специализируется на скоростном прохождении The Elder Scrolls V: Skyrim без багов. Недавно он сумел поставить новый мировой рекорд — добраться до финала игры всего за 72 минуты.

Спидраны всех проектов делятся на несколько категорий. Скоростное прохождение без применения ошибок и глитчей — одна из них. Именно в ней соревнуется Nucular в The Elder Scrolls V: Skyrim. Ранее он совершил забег за 74 минуты, а теперь смог улучшить результат до 72 минут и 15 секунд. Согласно данным на сайте speedrun.com, это мировой рекорд в упомянутой категории.

На видео ниже показывается, как Nucular сумел настолько быстро добраться до финала Skyrim. Он идеально знал карту и порядок действий при прохождении основных заданий. Иногда спидраннер пробирался до нужного места через горы, а порой перематывал время с помощью сна.

Кратко о The Elder Scrolls V: Skyrim

Это легендарная экшен-RPG, которая вышла десять лет назад. Недавно она получила юбилейное издание с разными добавками.

Сюжет игры рассказывает о противостоянии дракону Алдуину. Он собирается уничтожить мир, а остановить монстра способен только главный герой.

В проекте можно выполнять задания, сражаться, прокачивать персонажа, строить собственный дом, собирать экипировку и так далее.

Автор: Назар Степорук