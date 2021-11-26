Один из городских блюстителей правопорядка возомнил себя могучим героем.

В The Elder Scrolls V: Skyrim часто случаются какие-то курьезы. То спутник затеряется, а потом обнаружится в неожиданном месте, то неигровые персонажи отметятся нетипичным поведением. Один из странных поступков NPC недавно снял на видео посетитель форума Reddit под псевдонимом Phantomgardon. Он продемонстрировал, насколько яростно стражники могут сражаться с драконом.

В ролике, который опубликован ниже, показана одна из заснеженных локаций в Skyrim. Когда Phantomgardon исследовал ее, то наткнулся на дракона. Игрок сразу побежал к противнику, чтобы убить его. На помощь пользователю пришли городские стражники, которые находились неподалеку. Один из них внезапно решил испытать себя в роли наездника. Он взобрался на голову дракона и принялся наносить удары.

Эта сцена, будто бы перенесена в игру из какого-то героического фильма в жанре фэнтези. Закончилось сражение тем, что стражник-наездник все-таки сразил дракона. Затем он просто ловко спрыгнул с головы противника.

Кратко о The Elder Scrolls V: Skyrim

Это легендарная экшен-RPG, которая вышла десять лет назад. Недавно она получила юбилейное издание с разными добавками.

Сюжет игры рассказывает о противостоянии дракону Алдуину. Он собирается уничтожить мир, а остановить монстра способен только главный герой.

В проекте можно выполнять задания, сражаться, прокачивать персонажа, строить собственный дом, собирать экипировку и так далее.

Автор: Назар Степорук