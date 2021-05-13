Маркус Перссон сразу предупредил, что его новый проект окажется не тем, о чем подумали фанаты.

Создатель Minecraft, шведский программист и геймдизайнер Маркус Перссон, известный под ником Notch, рассказал, что сейчас работает над своей новой игрой.

На своей странице в Твиттере Перссон заявил, что его новая игра окажется не тем, о чем многие подумали. Вероятно, геймдизайнер таким образом обозначил, что речь идет не о Minecraft 2.

Notch также пояснил, что его игра вдохновлена другим проектом. И поэтому свою идею он сразу предложил создателям оригинала. Однако пока от них ответа не поступило. Вдобавок Перссон предупредил, что делает игру в первую очередь для себя, и не будет прислушиваться к пожеланиям сообщества.

"Я делаю игру для себя. Я не буду обращать внимания на то, что вы все хотите. Черт, я даже не знаю, кто вы", – заявил Notch.

Больше подробностей о своем новом проекте создатель Minecraft не сообщил.

Маркус Перссон и Minecraft

Minecraft – это игра в жанре песочницы с открытым миром и элементами выживания, где пользователи могут проявлять свои творческие навыки, строить дома и даже целые города.

Первую версию игры Маркус Перссон выпустил еще в 2009 году. Прислушиваясь к отзывам игроков, разработчик улучшал Minecraft, добавляя в него все новые и новые механики.

Проект довольно быстро набирал популярность. И уже в 2014 году Microsoft купила студию Перссона Mojang AB и права на Minecraft за $2,5 миллиарда.

По состоянию на середину 2020 года Minecraft разошелся тиражом в 200 миллионов копий. Что сделало его самой продаваемой игрой в истории. Сейчас Minecraft скачать можно на ПК, консоли и даже смартфоны.

Благодаря своему уникальному геймплею Minecraft получил большую популярность не только среди геймеров, но и среди неигрового сообщества. К примеру, во многих учебных заведениях Minecraft используют в образовательных целях. Дети в игре могут изучать биологию, физику, историю и другие науки.

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Автор: Сергей Коршунов