В ведомстве также призвали всех пользователей игнорировать проект.

Atomic Heart — это новый шутер от российской студии Mundfish, которая хоть официально и зарегистрирована на Кипре, но ее основные офисы расположены в РФ. Игра вышла 21 февраля и беспрепятственно распространяется в Украине, несмотря на откровенную пропаганду СССР. В Минцифры хотят исправить это упущение.

Как заявил заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков в комментарии изданию dev.ua, ведомство отправит запросы в Valve, Sony и Microsoft. В них чиновники попросят компании снять Atomic Heart с продаж в Steam, PS Store и MS Store на территории Украины.

"Также мы призываем ограничить распространение этой игры в других странах из-за ее токсичности, потенциального сбора информации данных пользователей и возможности передачи их третьим лицам в России, а также потенциального использования денег, привлеченных с покупок игры, на ведение войны против Украины", — продолжил Борняков.

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Заместитель министра также обратился к пользователям по всему миру и призвал их игнорировать Atomic Heart. Он напомнил, что Mundfish так и не выступила с конкретной позицией насчет осуждения кровавой войны и России как агрессора.

Позиция Mundfish насчет войны

Студия официально зарегистрирована на Кипре, что свойственно для российских игровых команд. Однако ее основные офисы расположены в РФ.

С момента полномасштабного вторжения России в Украину Mundfish сохраняла молчание. И только недавно она выступила с позицией "за мир и против насилия" — накануне релиза Atomic Heart, которая будет продаваться и на мировых рынках благодаря сотрудничеству с Focus Entertainment. Это один из немногих издателей, продолжающих вести бизнес в РФ.

Среди инвесторов Mundfish есть российская корпорация "Газпром", напрямую финансирующая вооруженную агрессию в нашей стране.

Украинцы призвали бойкотировать Atomic Heart всеми способами. Они также обратились к Valve и Epic Games с просьбой не распространять игру в Steam и Epic Games Store.

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