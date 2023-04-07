Сейчас при покупке проектов в EA app гривны конвертируются в рубли.

Издательство Electronic Arts за год с момента полномасштабного вторжения России так и не адаптировало свой сервис EA app под украинских пользователей. Они по-прежнему считаются системой, как аудитория из РФ. В связи с этим Министерство цифровой трансформации направило в компанию официальную просьбу исправить ситуацию.

Если пользователь с украинским IP заходит в EA app, то в сервисе автоматически устанавливается российский язык из-за отсутствия локализации. Однако это лишь первая из проблем. Платить за игры нашим гражданам предлагают в рублях, то есть при совершении заказа гривны конвертируются в деньги РФ.

Такой подход не нравится украинцам, которые давно просили Electronic Arts добавить национальную валюту. А последняя проблема заключается в российских платежных сервисах, которые в EA app предлагают использовать гражданам Украины во время приобретения игр. В списке, например, есть Yoomoney, принадлежащей подсанкционному "Сбербанку".

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В Министерстве цифровой трансформации попросили Electronic Arts добавить локализацию и решить недочеты с доступными сервисами оплаты. А еще — реализовать возможность покупать игры за гривны. Об этом представители ведомства рассказали в Twitter и прикрепили к сообщению официальную просьбу, направленную ЕА в марте. Отреагирует ли компания на запрос, пока неизвестно.

Позиция Electronic Arts насчет войны

ЕА была одним из первых игровых издательств, которые осудили российскую агрессию. После полномасштабной войны компания ушла с рынка РФ и удалила сборные страны-агрессора из своих спортивных проектов.

Возвращаться в Россию Electronic Arts, судя по всему, не планирует. Недавно компания ликвидировала юридическое лицо на территории РФ.

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