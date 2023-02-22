Получилось эффектно – сама консоль выступает в роли начинки, а по краям расположились две половинки шоколадного печенья.

В Twitter-аккаунте Xbox появился анонс очередной дизайнерский Xbox Series S от Microsoft. Производитель превратил игровую приставку в огромное печенье Oreo.

Получилось эффектно – сама консоль выступает в роли начинки, а по краям расположились две половинки шоколадного печенья. Подставка сделана в стиле молока, словно девайс окунают в напиток перед тем, как съесть.

Джойстик тоже видоизменили: некоторые детали окрашены в белый цвет с молочным орнаментом. Подробностей о том, как можно получить необычную консоль, в Microsof не раскрыли, но, скорее всего, в будущем такую приставку разыграют в одном из конкурсов.

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Отметим, что несколько недель назад было объявлено о сотрудничестве между Xbox и Oreo – в продажу в ряде стран была выпущена серия печенья Oreo, на которых изображены кнопки консоли (X, Y, B, A).

Microsoft продолжает выпускать специальные версии Xbox Series X|S. Так, например, к премьере супергеройского фильма "Тор: Любовь и гром" компания выпустила тематическую консоль, которая смотрится как молот главного героя, бога – громовержца.

Ранее УНИАН сообщал, что Microsoft поможет Украине отправить Путина в Гаагу. На фоне полномасштабного российского вторжения компания поможет Украина в сборе и анализе доказательств военных преступлений РФ.

Напомним, в июне 2022 года стало известно, что корпорация Microsoft присоединилась к списку известных технологических компаний, которые сокращают или вовсе покидают Россию после вторжения в Украину.

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