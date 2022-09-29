CD Projekt RED впервые за долгое время раскрыла продажи Cyberpunk 2077. Студия заявила, что реализовала более 20 миллионов копий своей экшен-RPG. Однако точную цифру CDPR все равно не назвала.
Сообщение с информацией о продажах CD Projekt RED опубликовала на официальном аккаунте Cyberpunk 2077 в Twitter.
"Более 20 миллионов киберпанков бродили по улицам Ночного города — веселились с Джеки и знакомились с Джонни, катались с Панам и ныряли с Джуди, тусовались с Ривером и слушали песни Керри. Спасибо вам, и мы надеемся увидеть всех вас в загробной жизни!", — написали разработчики.Видео дня
Напомним, до релиза Cyberpunk 2077 прогнозировали колоссальные продажи. Аналитики считали, что тираж игры до конца 2020 года, то есть за двадцать дней с момента запуска, достигнет 21,4 млн копий. А общие показатели будут выше в три-пять раз. Но затем экшен-RPG вышла и отхватила невероятное количество критики из-за технических и геймплейных недочетов.
Игру предзаказали 8 миллионов пользователей, еще часть купили ее после релиза, но затем продажи рухнули. В конце 2021 года аналитики подсчитали, что общий тираж Cyberpunk 2077 превысил 17 млн копий. И лишь недавно интерес к экшен-RPG вернулся благодаря премьере аниме Cyberpunk: Edgerunners. В Steam даже удалось достичь онлайна в 136 тыс. пользователей, а это превосходный показатель для игры двухгодичной давности.
Подробнее о Cyberpunk 2077
- В проекте рассказывается история наемника по имени Ви. После участия в масштабном ограблении у него в голове появился чип с цифровой копией Джонни Сильверхенда в исполнении Киану Ривза. От него нужно избавиться, а иначе главный герой умрет.
- Геймплей Cyberpunk 2077 включает много механик. Есть стрельба, взлом, стелс, ближний бой, поездки на автомобилях и другое.
- Игра доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S. На консолях текущего поколения есть 5-часовое демо, которое позволяет опробовать Cyberpunk 2077.