За почти два года после релиза удалось продать более 20 миллионов копий игры.

CD Projekt RED впервые за долгое время раскрыла продажи Cyberpunk 2077. Студия заявила, что реализовала более 20 миллионов копий своей экшен-RPG. Однако точную цифру CDPR все равно не назвала.

Сообщение с информацией о продажах CD Projekt RED опубликовала на официальном аккаунте Cyberpunk 2077 в Twitter.

"Более 20 миллионов киберпанков бродили по улицам Ночного города — веселились с Джеки и знакомились с Джонни, катались с Панам и ныряли с Джуди, тусовались с Ривером и слушали песни Керри. Спасибо вам, и мы надеемся увидеть всех вас в загробной жизни!", — написали разработчики. Видео дня

Напомним, до релиза Cyberpunk 2077 прогнозировали колоссальные продажи. Аналитики считали, что тираж игры до конца 2020 года, то есть за двадцать дней с момента запуска, достигнет 21,4 млн копий. А общие показатели будут выше в три-пять раз. Но затем экшен-RPG вышла и отхватила невероятное количество критики из-за технических и геймплейных недочетов.

Игру предзаказали 8 миллионов пользователей, еще часть купили ее после релиза, но затем продажи рухнули. В конце 2021 года аналитики подсчитали, что общий тираж Cyberpunk 2077 превысил 17 млн копий. И лишь недавно интерес к экшен-RPG вернулся благодаря премьере аниме Cyberpunk: Edgerunners. В Steam даже удалось достичь онлайна в 136 тыс. пользователей, а это превосходный показатель для игры двухгодичной давности.

Подробнее о Cyberpunk 2077

В проекте рассказывается история наемника по имени Ви. После участия в масштабном ограблении у него в голове появился чип с цифровой копией Джонни Сильверхенда в исполнении Киану Ривза. От него нужно избавиться, а иначе главный герой умрет.

Геймплей Cyberpunk 2077 включает много механик. Есть стрельба, взлом, стелс, ближний бой, поездки на автомобилях и другое.

Игра доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S. На консолях текущего поколения есть 5-часовое демо, которое позволяет опробовать Cyberpunk 2077.

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