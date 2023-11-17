Игрокам придется тушить пожар с помощью кофе, играя за легендарного желтого пса из мема.

На основе знаменитого мем "Все нормально" (This is Fine), в котором собака сидит на стуле в горящей комнате, сделали мобильную игру. Теперь собака не просто сидит с невозмутимым видом, а пытается потушить огонь.

Идея игрового процесса довольно проста – управляя собакой, остановить пожар в квартире и не обжечься. Но благодаря трем уровням сложности, быстро распространяющемуся огню и только кофе в качестве огнетушителя, ситуация может очень быстро обостриться.

Игру придумал латвийский веб-разработчик Андрис Гуарич. В видеоролике на YouTube он подробно рассказал о процессе разработки: от дизайна персонажей до создания уровней. К примеру, в создании игры ему помог чат-бот ChatGPT.

Одноименная игра представляет собой дань уважения культовому мему и доступна в магазинах App Store и Google Play бесплатно всем желающим.

Добавим, что картинку, ставшую мемом, нарисовал художник Кейси Грин, которому врач одного дня выписал антидепрессанты. Но его предупредили, что таблетки могут несколько менять сознание. Художник боясь, что после курса антидепрессантов его прежняя личность "сотрется", нарисовал эту картинку, которая в итоге стала частью комикса The Pills Are Working ("Таблетки работают"), опубликованного в начале 2013 года.

Ранее Apple выбрала самые интересные и полезные игры и приложения 2023 года. Подводя итоги года, компания выделила 40 проектов для самых разных платформ: iPhone, iPad, Mac, Apple Watch и Apple TV, поэтому каждый найдет что-то для себя.

Пока приложения и игры можно устанавливать на яблочные устройства только из App Store, но вскоре Apple придется снять запрет на установку приложений из сторонних источников. Этого требует закон Европейского Союза о цифровых услугах.

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