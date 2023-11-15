Компания назвала победителей App Store Awards и выбрала более 40 лучших игр и приложений.

Apple традиционно подвела итоги уходящего года, выбрав лучшие приложения и игры в рамках премии App Store Awards. Всего компания выделила 40 проектов для самых разных платформ: iPhone, iPad, Mac, Apple Watch и Apple TV.

Apple объяснила свой выбор тем, что эти приложения помогли пользователям по всему миру "раскрыть свои интересы к рисованию, дизайну, видео, образованию, музыке, тайм-менеджменту, тренировкам, играм и многому другому".

Лучшие приложения 2023 года

Видео дня

Лучшие игры 2023 года

Приложения и игры 2023, которые внесли культурный вклад:

Пока приложения и игры можно устанавливать на яблочные устройства только из App Store, но вскоре Apple придется снять запрет на установку приложений из сторонних источников. Этого требует закон Европейского Союза о цифровых услугах.

Время на внедрение этой функции у компании есть до марта следующего года. Однако эта возможность, скорее всего, появится только в странах ЕС, поэтому будет недоступна пользователям из США или Украины.

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