Apple выделали лучшие iOS-приложения и игры 2023 года / фото ua.depositphotos.com

Apple традиционно подвела итоги уходящего года, выбрав лучшие приложения и игры в рамках премии App Store Awards. Всего компания выделила 40 проектов для самых разных платформ: iPhone, iPad, Mac, Apple Watch и Apple TV.

Apple объяснила свой выбор тем, что эти приложения помогли пользователям по всему миру "раскрыть свои интересы к рисованию, дизайну, видео, образованию, музыке, тайм-менеджменту, тренировкам, играм и многому другому". 

Лучшие приложения 2023 года

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Лучшие игры 2023 года

Приложения и игры 2023, которые внесли культурный вклад:

  • balance — Menopause Support — приложение, отслеживающее симптомы менопаузы и помогающее узнать больше об этом состоянии.
  • Copilot — приложение для составления бюджета и финансового планирования.
  • Endling — трогательная игра-платформер, в которой матери-лисе нужно сражаться за выживание себя и своих детей после экологической катастрофы.
  • Finding Hannah — расслабляющая игра-головоломка о женщине, переживающей кризис среднего возраста.
  • How to Say Goodbye — игра-головоломка, дополненная интересным повествовательным сюжетом.
  • Pok Pok Playroom — детская игра, основанная на методике Монтессори.
  • Proloquo — приложение, разработанное для неговорящих детей и взрослых, изучающих альтернативные методы общения.
  • Rebel Girls — приложение, в котором собрали истории влиятельных женщин.
  • Unpacking — отмеченная наградами медитативная игра.

Пока приложения и игры можно устанавливать на яблочные устройства только из App Store, но вскоре Apple придется снять запрет на установку приложений из сторонних источников. Этого требует закон Европейского Союза о цифровых услугах.

Время на внедрение этой функции у компании есть до марта следующего года. Однако эта возможность, скорее всего, появится только в странах ЕС, поэтому будет недоступна пользователям из США или Украины.

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