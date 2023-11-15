Apple традиционно подвела итоги уходящего года, выбрав лучшие приложения и игры в рамках премии App Store Awards. Всего компания выделила 40 проектов для самых разных платформ: iPhone, iPad, Mac, Apple Watch и Apple TV.
Apple объяснила свой выбор тем, что эти приложения помогли пользователям по всему миру "раскрыть свои интересы к рисованию, дизайну, видео, образованию, музыке, тайм-менеджменту, тренировкам, играм и многому другому".
Лучшие приложения 2023 года
- iPhone — AllTrails, Duolingo, Flighty.
- iPad — Concepts, DaVinci Resolve, Prêt-à-Makeup.
- Mac — Linearity Curve, Photomator, Portal.
- Apple TV — Bugsnax, FitOn, MUBI.
- Apple Watch — Planny, SmartGym, Tide Guide.
Лучшие игры 2023 года
- iPhone — Afterplace, Honkai: Star Rail, Vampire Survivors.
- iPad — Eggy Party, Lost in Play, Pocket City 2.
- Mac — ELEX II, Lies of P, Return to Monkey Island.
- Apple Arcade — Cityscapes: Sim Builder, Hello Kitty Island Adventure, stitch.
Приложения и игры 2023, которые внесли культурный вклад:
- balance — Menopause Support — приложение, отслеживающее симптомы менопаузы и помогающее узнать больше об этом состоянии.
- Copilot — приложение для составления бюджета и финансового планирования.
- Endling — трогательная игра-платформер, в которой матери-лисе нужно сражаться за выживание себя и своих детей после экологической катастрофы.
- Finding Hannah — расслабляющая игра-головоломка о женщине, переживающей кризис среднего возраста.
- How to Say Goodbye — игра-головоломка, дополненная интересным повествовательным сюжетом.
- Pok Pok Playroom — детская игра, основанная на методике Монтессори.
- Proloquo — приложение, разработанное для неговорящих детей и взрослых, изучающих альтернативные методы общения.
- Rebel Girls — приложение, в котором собрали истории влиятельных женщин.
- Unpacking — отмеченная наградами медитативная игра.
Пока приложения и игры можно устанавливать на яблочные устройства только из App Store, но вскоре Apple придется снять запрет на установку приложений из сторонних источников. Этого требует закон Европейского Союза о цифровых услугах.
Время на внедрение этой функции у компании есть до марта следующего года. Однако эта возможность, скорее всего, появится только в странах ЕС, поэтому будет недоступна пользователям из США или Украины.